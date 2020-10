© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tourist info point della stazione Termini "è di nuovo aperto al pubblico che potrà richiedere informazioni tutti i giorni dalle 9:30 alle 19. Sono di nuovo attivi i servizi in presenza nei 6 corner di Roma Capitale dedicati all’accoglienza turistica". Lo scrive in un post su twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)