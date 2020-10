Elezioni: affluenze delle 19 ai ballottaggi nel Lazio, ha votato in media il 31,09

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 19 di oggi, negli otto comuni del Lazio in cui si vota per il ballottaggio, hanno espresso le loro preferenze in media il 31,09 per cento degli aventi diritto al voto. Alla stessa ora, al primo turno, avevano votato il 37,56 per cento. In provincia di Roma ad Anguillara Sabazia ha votato 33,21 per cento, Ariccia il 30,39 per cento, Genzano di Roma il 30,87 per cento, Rocca di Papa il 28,10 per cento e a Zagarolo il 28,97 per cento. In provincia di Latina a Terracina ha votato il 29,80 per cento e a Fondi il 33,53 per cento. A Montebuono in provincia di Rieti il 52,93 per cento.(Rer)