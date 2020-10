© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Varie- Presentazione del restauro della Fontana delle Rane, intervengono Virginia Raggi, Sindaca di Roma, Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, Eleonora Guadagno, Presidente Commissione cultura, Francesca Del Bello, Presidente del Municipio II. Piazza Mincio a Roma – ore 10- Nell'anno del centenario della nascita di Norma Cossetto, la città di Civitavecchia onorerà la memoria della martire istriana con una cerimonia durante la quale verrà intitolato l'anfiteatro del Parco Martiri delle Foibe. Civitavecchia - ore 11- conferenza stampa di presentazione della V edizione di Rome Art Week presso Sala da Feltre. Via Benedetto Musolino 7, Roma – ore 11.- XIX edizione del Premio Anima- organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, la non profit promossa da Unindustria. Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: il presidente del premio Anima Luigi Abete, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il presidente di Anima e vice presidente di Unindustria con delega al Centro Studi Sabrina Florio, l'assessore alla Programmazione economica, Bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio Alessandra Sartore, il vice sindaco e assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo. Roma – ore 18. (Rer)