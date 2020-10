Difesa: domani a Helsinki nuove consultazioni Russia-Usa su trattato Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di Russia e Stati Uniti terranno domani, 5 ottobre, delle consultazioni sulla questione della stabilità strategica nella capitale finlandese Helsinki. Lo ha detto a “Sputnik” il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. "Il 5 ottobre a Helsinki si terranno consultazioni di un solo giorno che proseguiranno le discussioni che si sono svolte in estate”, ha detto Rjabkov, confermando che l’accordo sul nuovo trattato Start sarà all'ordine del giorno della riunione. Washington e Mosca sono ancora in disaccordo sui termini dell’estensione del nuovo trattato Start, scadrà nel febbraio 2021, in particolare per quanto riguarda l'insistenza degli Stati Uniti affinché la Cina venga inclusa in qualsiasi accordo futuro.(Rum)