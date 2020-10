Sanità: Rozza (Pd) su vaccini, allarme di Sala più che giustificato, Regione faccia di tutto per recuperare dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del PD Carmela Rozza dichiara in una nota: "Fermo restando il minimo sindacale, cioè i vaccini gratuiti per le categorie protette, che oggi ci sono solo in parte, rimane il fatto che occorrerebbe avere dosi a sufficienza per proteggere tutti i lombardi, a partire dal mondo della scuola e dai luoghi di lavoro, e questi non ci sono perché la Regione non ha fatto le gare per tempo, o non le ha fatte nel modo giusto. L'allarme del sindaco Sala è più che giustificato. Ora, però, Fontana e Gallera dovrebbero fare di tutto per recuperare i vaccini mancanti per permettere ai lombardi, a partire dai contesti più esposti, di proteggersi. Rispondere con rabbia alle critiche del sindaco non migliorerà la situazione e nemmeno la credibilità di questa giunta regionale." (Com)