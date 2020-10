Bielorussia: fonti ministero dell’Interno, arrestate decine di manifestanti dell’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse decine di manifestanti sono state arrestate dopo aver preso parte ad una manifestazione dell'opposizione non autorizzata nella capitale bielorussa Minsk. Lo hanno riferito a “Sputnik” fonti del ministero dell’Interno bielorusso. In precedenza l'agenzia di stampa “Interfax” aveva riferito che la polizia ha fatto ricorso a cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che sono scesi in piazza oggi nella capitale Minsk. Migliaia di persone si sono radunate per invitare le autorità a liberare i prigionieri politici arrestati nelle manifestazioni delle scorse settimane contro il presidente Alexander Lukashenko, rieletto dopo le elezioni dello scorso 9 agosto i cui risultati sono stati contestati dall’opposizione.(Rum)