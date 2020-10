© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'amico e consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, positivo al Covid, faccio i migliori auguri di pronta guarigione a nome del gruppo Fratelli d'Italia in Campidoglio. Forza Francesco, ti aspettiamo quanto prima per fare nuove battaglie al fianco di Roma e per il bene della Capitale". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.(Com)