© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa a Varese, alla seconda tappa del tour di presentazione del 'Piano Lombardia' che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Il governatore incontra a Ville Ponti (ore 9, a porte chiuse) sindaci del territorio e esponenti degli Enti locali, accompagnato dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima (coordinatore del tavolo territoriale della provincia di Varese). Più tardi si reca alla Camera di Commercio per un momento di lavoro con i vertici delle organizzazioni di categoria economiche e imprenditoriali. Alle 12.30 presso l'Infopoint della Camera di Commercio è prevista la conferenza stampa: parteciperanno il presidente della Giunta regionale, l'assessore regionale all'Ambiente e clima e il Vice Segretario Generale vicario della Regione Lombardia. Nel pomeriggio il governatore si recherà in visita all'ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus e incontrerà lavoratori e titolari di un'azienda del territorio. Al termine, il governatore effettuerà un sopralluogo presso il cantiere della Scuola Primaria Alessandro Manzoni di Gallarate.Camera di Commercio, piazza Monte Grappa 5, Varese, spazio Infopoint (ore 12.30)Cerimonia di avvio dei lavori della linea AV/AC Brescia Est-Verona. Partecipano, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, l'amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile, l'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti e l'amministratore delegato di Saipem Stefano Cao.Cantiere Lonato Ovest - Lonato del Garda/Bs (ore 14.30)VARIE“Riparti Italia, riparti cultura” partecipano l'assessore alla cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno e il Presidente della Fondazione Feltrinelli Carlo Feltrinelli, il presidente dell’AICI Valdo Spini, il Commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni (in videocollegamento), il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, l’assessore per la cultura e le autonomie della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, la presidente della Fondazione Bracco, Diana Bracco, il Rettore dell’Università degli studi di Milano Elio Franzini; la Vicedirettrice dell’Ufficio per i lavoratori (Actrav) dell’ILO (International Labour Organization) Anna Biondi Bird (in videocollegamento) e il ministro plenipotenziario Emilia Gatto, Ministero degli Affari Esteri.Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5 Milano (dalle ore 10 alle 13.30)Evento digitale organizzato dall'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, in collaborazione con "24ORE Eventi". Partecipano Roberto Grassi, Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese, e Carlo Bonomi, Presidente Confindustria.Link di collegamento https://eventi.ilsole24ore.com/unioneindustrialivarese (ore 15) (Rem)