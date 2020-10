Smog: De Pasquale, Area B è inutile per l'aria e dannosa per ripresa economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio De Pasquale dichiara in una nota: "Area B è inutile per l'aria, dannosa per la ripresa del lavoro e dell'economia, discriminatoria per i lavoratori che non si possono permettere di sostituire il mezzo. È folle che Sala multi i lavoratori che si muovono proteggendosi dal Covid. In questi giorni abbiamo meno 20% di auto rispetto allo scorso anno ma molta più congestione del traffico grazie alle ricette di Sala. Frustati per i loro fallimenti, Sala e Granelli insistono con multe e divieti che danneggiano solo l'economia". (Com)