Nagorno-Karabakh: Aliyev, pronti a cessate il fuoco se le truppe armene si ritirano dai territori occupati

- L'Azerbaigian è pronto ad accettare il cessate il fuoco se l'Armenia ritirerà le sue forze dal Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato oggi il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev in un'intervista all’emittente “Al Arabiya”. Secondo Aliyev, deve esserci una base su cui costruire il dialogo, e come tale l'Armenia deve fornire una tempistica per il suo completo ritiro dalla regione contesa affinché Baku interrompa le sue operazioni militari e riprenda il dialogo. Il presidente azerbaigiano ha quindi chiesto al primo ministro armeno Nikol Pashinyan di ritrattare le sue dichiarazioni secondo cui il Nagorno-Karabakh appartiene all'Armenia come condizione preliminare per il dialogo. Le dichiarazioni giungono al culmine di una giornata ricca di tensioni, dopo che l’Azerbaigian ha accusato le forze armene di aver bombardato la città di Ganja provocando la morte di almeno un civile e il ferimento di altri quattro. Il ministero della Difesa di Erevan, da parte sua, ha negato che attacchi missilistici contro obiettivi situati in Azerbaigian siano stati lanciati dal territorio armeno. “Il ministero della Difesa della Repubblica di Armenia dichiara formalmente che nessun attacco di alcun tipo è stato effettuato dal territorio dell'Armenia in direzione dell'Azerbaigian”, ha scritto su Facebook il portavoce del dicastero, Shushan Stepanyan, accusando a sua volta Baku di aver bombardato obiettivi civili nella capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert. (segue) (Rum)