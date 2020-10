Nagorno-Karabakh: Aliyev, pronti a cessate il fuoco se le truppe armene si ritirano dai territori occupati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza le autorità dell’autoproclamata repubblica avevano dichiarato di aver attaccato obiettivi militari in Azerbaigian e di aver distrutto un aeroporto militare a Ganja, seconda città del Paese. Nel frattempo ,la Turchia ha condannato i bombardamenti su Ganja, denunciando la presunta violazione della Convenzione di Ginevra e ribadendo il proprio sostegno al diritto dell'Azerbaigian all'autodifesa. “Gli attacchi odierni dell'Armenia contro la popolazione civile a Ganja, la seconda città più grande dell'Azerbaigian, sono una nuova manifestazione della posizione illegale dell'Armenia. Condanniamo questi attacchi”, ha dichiarato il ministero degli Esteri turco in una nota. “Di fronte alla sconfitta nei territori azerbaigiani occupati, l'Armenia viola tutti i principi del diritto umanitario, principalmente le Convenzioni di Ginevra, e attacca gli insediamenti civili al di fuori dei territori considerate zone di conflitto a causa dell'occupazione”, prosegue la dichiarazione, secondo cui l'Armenia “rimane il più grande ostacolo alla pace nella regione”. (Rum)