Arabia Saudita: riprende il pellegrinaggio dell'Umra alla Mecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Arabia Saudita hanno ripreso oggi in ritardo il piccolo pellegrinaggio (Umra) alla città santa della Mecca. Lo ha annunciato il ministero del regno di Hajj e Umra. Riad ha sospeso il pellegrinaggio per musulmani stranieri e nazionali a marzo, dopo che l'Arabia Saudita ha segnalato il suo primo caso di Covid-19. "La ripresa del pellegrinaggio dell'Umra avverrà in quattro tappe, durante la prima tappa riprenderà dal 4 ottobre solo del 30 per cento, la seconda inizierà il 18 ottobre con una partecipazione del 75 per cento di pellegrini volenterosi, e dal 1 novembre l'Umra inizierà gradualmente accettando la partecipazione di tutti i pellegrini interessati dall'interno del paese e dall'estero. Per la conduzione al 100 per cento dell'Umra, come era prima, dipende da quando verrà annunciata la fine della pandemia o quando il pericolo scompare", ha spiegato il ministero ha all'Agenzia di stampa saudita "Spa". Oltre 108 mila pellegrini stranieri e locali, che si trovano nel Paese, hanno ora ricevuto il permesso di prendere parte a Umra. Durante il pellegrinaggio saranno prese misure di protezione, come disinfezione e distanziamento sociale. (Res)