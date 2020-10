Kirghizistan: chiuse le elezioni legislative, tre partiti verso l'ingresso in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiuse in Kirghizistan le elezioni per il rinnovo del parlamento. Un voto che stando ai risultati preliminari diffusi dalla commissione elettorali, permetterà a soli tre partiti su sedici di avere uno dei 120 seggi del Consiglio supremo, il parlamento monocamerale kirghizo. Dopo lo scrutinio di 1.285 su 2.475 seggi, il partito La mia patria (Mekenim) registra il 21,9 per cento delle preferenze, seguito da vicino dal partito Unità (Birimdik), con il 21,6 per cento dei voti. Al terzo posto il partito del Kirghizistan, con il 9,6 per cento dei voti. Il resto dei partiti è al momento sotto la soglia di sbarramento del 7 per cento fissata dalla legge elettorale. Normativa che peraltro impone ai partiti anche di aver raccolto almeno lo 0,7 per cento in tutte le regioni. Stando ai dati preliminari, alle urne si sono recati oltre 1,5 milioni di elettori, su un totale di oltre 3,5 milioni di aventi diritto. (segue) (Res)