Nagorno-Karabak: Lavrov a colloquio con omologo armeno Mnatsakanyan, ribadito appello a cessate il fuoco

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo armeno Zohrab Mnatsakanyan per discutere degli ultimi sviluppi del conflitto con l'Azerbaigian nel Nagorno-Karabak. Lo ha riferito il ministero degli Esteri di Mosca in una nota. “La parte russa ha espresso preoccupazione per l'aumento delle vittime tra la popolazione civile e ha sottolineato la necessità di un pronto cessate il fuoco”, si legge nella nota. Lavrov ha quindi assicurato alla sua controparte armena la disponibilità di Mosca ad assistere le parti in conflitto a riprendere il dialogo sotto gli auspici del gruppo di Minsk, istituito nell’ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). “È stata ribadita la disponibilità ad assistere le parti nella restituzione del processo di risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh attraverso i canali politici e diplomatici sotto gli auspici dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'Osce, in conformità con la dichiarazione congiunta dei presidenti di Russia, Stati Uniti e Franci”, conclude la dichiarazione. (segue) (Rum)