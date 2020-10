Usa: da responsabili campagna elettorale di Biden auguri a Trump e Melania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili della campagna elettorale di Joe Biden, candidato dei Democratici alle presidenziali Usa del 4 novembre, hanno rivolto al presidente Donald Trump e alla moglie Melania - risultati positivi al test del nuovo coronavirus - i loro auguri di pronta guarigione. "Speriamo sinceramente che il presidente possa guarire in breve e che lo si possa vedere presto in campagna elettorale", ha detto alla "Cnn" Symone Sanders, consigliere capo dello staff. Nella giornata di ieri era stato l'ex presidente democratico Barack Obama a solidarizzare con l'attuale inquilino della Casa Bianca. "Anche se siamo nel pieno di una serrata contesa polityica, che prendiamo molto sul serio, vogliamo inviare i nostri migliori auguri al presidente degli Stati Uniti e alla First Lady", ha detto Obama nel corso di un evento di raccolta fondi per la candidata vicepresidente Dem, Kamala Harris. Trump, da venerdì ricoverato al Walter Reed Medical Center, è sottoposto a una terapia a base di Redemsivir, il farmaco antivirale sin qui utilizzato nella cura della epatite di tipo C e nell'ebola. Oltre a Trump e alla moglie Melania, sono risultati positivi al test anche la consigliere Kellyanne Conway, il direttore della campagna, Bill Stepien, e almeno tre senatori del partito Repubblicano. I media locali centrano la loro attenzione sull'evento che a fine settembre ha riunito molti dei nuovi contagiati nel "Giardino delle rose", alla Casa Bianca: la presentazione di Amy Coney Barrett come nuovo giudice della Corte suprema. Tra loro anche il reverendo John Jenkins, presidente della Università Notre Dame dell'Indiana, anch'egli positivo al virus.(Nys)