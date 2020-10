Coronavirus: D’Amato, 102 casi positivi nelle province del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle province della Regione Lazio si registrano 102 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. “Nella Asl di Latina sono 73 i casi e di questi 21 con link familiare o contatto di un caso già noto, un caso di rientro dalla Sicilia”. Lo dice in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. “Nella Asl di Frosinone si registrano 23 casi e si tratta di casi isolati a domicilio. Nella Asl di Viterbo si registrano sei casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in accesso al pronto soccorso".(Com)