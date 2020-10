Coronavirus: Speranza, priorità è la scuola non gli stadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità non sono gli stadi ma la salute delle persone. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Mezz'ora in più su Rai3. Il ministro ha sottolineato come si parli troppo di calcio e poco di scuola. "Sono appassionato di calcio, però attenzione a dare le priorità. Il Cts ha disposto delle norme per andare avanti. Sono contrario alle proposte di riaprire gli stadi a migliaia di persone. Correre un rischio per riaprire le scuole va bene, ma se lo dobbiamo correre per portare le persone allo stadio sono contrario. Le cose vanno fatte con grande cautela", ha aggiunto. (Rin)