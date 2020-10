Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno Mnatsakanyan a colloquio con Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan e l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, hanno avuto un colloquio telefonico nel corso del quale hanno discusso della situazione nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri di Erevan. "Mnatsakanyan ha informato Borrell sugli ultimi sviluppi nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh, sugli attacchi deliberati a insediamenti pacifici e a infrastrutture civili che hanno causato vittime e distruzione", ha detto il ministero in un comunicato. Il capo della diplomazia armena ha anche espresso preoccupazione per il coinvolgimento diretto della Turchia nel conflitto dalla parte dell'Azerbaigian. Russia, Francia e Stati Uniti – copresidenti del gruppo di Minsk – hanno chiesto la cessazione delle ostilità e un ritorno al dialogo senza condizioni preliminari, dopo che Armenia e Azerbaigian si sono accusate a vicenda di aver violato il cessate il fuoco del 1994.(Rum)