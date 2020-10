Sanità: Majorino (Pd) sui vaccini, Gallera dovrebbe stare in silenzio e prendere appunti di fronte a Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino, in merito alla polemica in corso tra Regione Lombardia e Comune di Milano sui vaccini antinfluenzali, in un messaggio su Facebook ha dichiarato: "Vedo che Gallera farfuglia qualcosa su Sala tentando di replicare di fronte alla vergogna dei vaccini antinfluenzali che mancano in Lombardia. Gallera dovrebbe stare in silenzio e prendere appunti di fronte al sindaco di Milano. E basta.” (Com)