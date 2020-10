Sanità: Speranza, necessarie risorse per servizio sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio sanitario nazionale è importante, ma dobbiamo investire sulla sanità pubblica: negli ultimi anni le risorse sono state non abbastanza. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Mezz'ora in più su Rai3. "Ho presentato un piano di investimenti per la sanità pubblica. Non possiamo permetterci di non investire oppure, peggio, tagliare. Servono risorse per rafforzare l'assistenza domiciliare, per esempio. Vorrei che l'Italia fosse il primo Paese in Europa per assistenza domiciliare a pazienti di oltre 65 anni", ha aggiunto. (Rin)