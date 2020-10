© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi è al governo deve lavorare per evitare un lockdown, che avrebbe un costo sociale ed economico per il Paese che non possiamo permetterci. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Mezz'ora in più su Rai3. "Ma ciò che succederà nelle prossime settimane dipende da noi", ha aggiunto. (Rin)