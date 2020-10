Medio Oriente: Fatah e Hamas si avvicinano alla riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership palestinese e le fazioni si stanno preparando a tenere un secondo incontro dei segretari generali delle fazioni nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello di approvare una serie di intese raggiunte durante gli incontri durati due giorni tra le delegazioni di Fatah e Hamas che si sono tenute presso il Consolato palestinese a Istanbul. Le fazioni, per porre fine agli anni di divisione, hanno deciso di tenere le elezioni generali. In questi giorni, nel campo palestinese, prevale un clima positivo, non conosciuto in precedenza, giunto alla luce delle recenti intese tra Fatah e Hamas, nella città turca di Istanbul, in cui i palestinesi cercano di piegare anni di divergenze e aprire la strada all'unità nazionale. Le variabili regionali, la prima delle quali è la normalizzazione dei paesi arabi del Golfo con Israele e i piani di espansione degli insediamenti israeliani sono una delle ragioni principali.(Res)