Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev annuncia “conquista” della città di Jabrayil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell’Azerbaigian hanno preso il controllo della città di Jabrayil, che si trova sulla linea di contatto con l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato oggi domenica il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev su Twitter. Nel frattempo il leader dell’autoproclamata repubblica, Arayik Harutyunyan, sarebbe "vivo e vegeto", secondo quanto riferito a “Sputnik” dal suo portavoce, Vahram Poghosyan. In precedenza l'assistente presidenziale dell'Azerbaigian, Hikmet Hajiyev, aveva affermato che Harutyunyan sarebbe stato gravemente ferito. “Questa è disinformazione assoluta. Il presidente è vivo e vegeto, sta adempiendo in modo efficiente ai suoi doveri e ha appena pronunciato un discorso video. Comprendiamo che le decisioni ragionevoli del presidente stiano causando il panico in Azerbaigian, ma dobbiamo deluderli”, ha detto il portavoce. (segue) (Rum)