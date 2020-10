Mobilità: De Corato su monopattini, Sala si accorge adesso della pericolosità di questi mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito alle dichiarazioni del sindaco Beppe Sala sui monopattini, dichiara in una nota: "Oggi, al 190° incidente in monopattino registrato dal 1 giugno secondo i dati Areu, il sindaco Sala si è accorto della pericolosità di questi mezzi che ha diffuso ovunque in città, e ha deciso di invitare il comandante della polizia locale 'ad essere più severo' nei confronti di chi non rispetta le norme stradali con il monopattino. Ora mi chiedo dove abbia vissuto il primo cittadino fino a ieri? Di certo non a Milano, dove l'emergenza sicurezza dovuto all'uso sconsiderato dei monopattini è sotto gli occhi di tutti. C'è voluta forse l'indagine conoscitiva della Procura di Milano sul numero effettivo di monopattini in città per ricordare al sindaco quello che sta succedendo? Già due settimane fa Sala aveva fatto riferimento alla necessità di più regole per i monopattini ma poi che cosa è successo in concreto? Da quelle dichiarazioni di settembre ci sono voluti altri 54 incidenti per arrivare soltanto oggi a chiedere maggiore severità nei controlli e nelle multe alla Polizia Locale. Aggiungo, inoltre, che nelle ultime settimane la media quotidiana di incidenti è cresciuta attestandosi, negli ultimi 10 giorni, a oltre 3 sinistri quotidiani. Che cosa dobbiamo ancora aspettare? Non servono dichiarazioni ma azioni".(Com)