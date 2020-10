Francia: referendum indipendenza della Nuova Caledonia, Macron accoglie “con umiltà” il risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di accettare con "umiltà" il risultato del referendum sull'indipendenza del territorio francese d'oltremare della Nuova Caledonia, che ha visto prevalere i “no”. "Accetto questo risultato con umiltà. Sento le voci di coloro che vogliono l'indipendenza, e voglio dire loro che solo insieme, con voi, costruiremo la Nuova Caledonia del futuro", ha detto Macron in un discorso diffuso dall’Eliseo. Il presidente francese ha notato l'alta affluenza - oltre l'85 per cento - aggiungendo che un terzo referendum sull'indipendenza della Nuova Caledonia potrebbe essere possibile in futuro. "Spetta ai membri del Congresso (della Nuova Caledonia). Lo Stato, fedele alla sua parola, è pronto a organizzarlo se (gli abitanti dell’arcipelago) lo desiderano", ha aggiunto Macron. Secondo quanto riferito dal ministero francese dell'Oltremare, il 53,26 per cento dei votanti si è espresso contro l'indipendenza. Per gli abitanti dell'arcipelago si tratta della seconda consultazione di questo tipo degli ultimi due anni. (segue) (Frp)