Venezuela: maggioranza governo, Usa pagano oppositori per non andare alle urne

- Jorge Rodriguez, coordinatore della campagna elettorale della coalizione che sostiene il governo venezuelano di Nicolas Maduro, ha accusato gli Stati Uniti di pagare deputati dell'opposizione per non partecipare alle discusse legislative del 6 dicembre. L'ex ministro della Comunicazione parla di 51mila dollari versati direttamente dall'Ufficio per il controllo dei beni stranieri (Ofac) del dipartimento del Tesoro. "Pubblicheremo la lista di questi deputati", ha detto Rodriguez citato dalla testata "Ultimas Noticias". "Prima erano più guardinghi, prima erano criminali che agivano coperti dalla notte, adesso con più sfacciataggine. Li hanno comprati per 51 mila dollari", ha detto l'esponente "chavista" esortando i giornalisti a indagare presso "alcuni deputati che non hanno accettato". Le elezioni sono quelle con cui si dovrà rinnovare l'Assemblea nazionale (An), il parlamento oggi controllato dalle opposizioni. Il grosso del fronte anti governativo, con a capo il presidente dell'An, Juan Guaidò, denuncia però condizioni "fraudolente" nella macchina organizzativa, nelle possibiiltà di candidarsi come in quella di esprimere un voto "libero". (segue) (Vec)