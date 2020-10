Mediterraneo orientale: ministro Difesa cipriota, conclusioni Consiglio europeo inviano messaggio “chiaro” ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 1 ottobre inviano un messaggio “chiaro” alla Turchia, confermando la “piena solidarietà e determinazione” della famiglia europea a sostenere Cipro e la Grecia. Lo ha affermato il ministro della Difesa cipriota Charalambos Petrides in un discorso tenuto oggi durante un evento di inaugurazione di un monumento ai caduti della comunità Trachoni Demirhan durante l'invasione turca del 1974. “È un dato di fatto che la Turchia debba assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda le sue prossime azioni”, ha osservato il ministro, citato dall’agenzia di stampa “Cna”. Secondo Petrides, all’ultimo vertice dei leader europei sono state condannate le violazioni dei diritti sovrani della Repubblica di Cipro da parte di Ankara ed è stato ribadito che la delimitazione della Zona economica esclusiva (Zee) debba avvenire “attraverso il dialogo e i negoziati in buona fede e nel pieno rispetto della legge”. Tra le conclusioni del Consiglio europeo del 1 ottobre c’è anche richiesta che Ankara rispetti i diritti sovrani di Grecia e Cipro e le relazioni con la Turchia sono state al centro della due giorni di summit.(Gra)