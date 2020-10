Regione: Ugl polizia locale, perplessità su uso permanente delle mascherine anti covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non può essere uno 'straccetto' sulla bocca e naso la carta vincente in questa delicata battaglia, quando poi anche fior di virologi ritengono inutile, se non dannoso, l'uso della mascherina protratto nel tempo". Cosí in una nota Sergio Fabrizi, segretario provinciale di Roma della Ugl Autonomie riferendosi all'ordinanza con cui la Regione ha obbligato all'uso della mascherina anche all'aperto. "Si vuole obbligare ad indossarla per ore anche a coloro che devono lavorare all'aperto, magari in condizioni di mantenimento della distanza interpersonale. Si pensi agli operai nei cantieri, agli asfaltisti ed agli altri operatori sotto sforzo fisico che devono aggiungere disagio alla respirazione per la mascherina". (segue) (Com)