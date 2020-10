Regione: Ugl polizia locale, perplessità su uso permanente delle mascherine anti covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perplessi anche i caschi bianchi romani, coloro che di fatto, dovrebbero poi curare l'osservanza delle norme, sanzionando pesantemente i cittadini in caso di inottemperanza. "Si tratta di una norma difficile da comprendere ed ancor più da far comprendere -dichiara il coordinatore romano Ugl pl Marco Milani "tant'é che ci vengono segnalate perplessità tra gli stessi operatori, a procedere con le sanzioni ai cittadini in condizioni di non assembramento". Alcune osservazioni "che pervengono a questo sindacato, sono anche di natura giuridica. Non vorremmo - concludono dalla Ugl - che anche questa ordinanza, una volta cassata dal Tar, venga definita una goliardica provocazione". (Com)