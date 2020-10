Feste di 18 anni, aperitivi e zero regole: ds impone la Dad a tutta la scuola per i troppi casi i Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione aziendale del servizio di igiene e prevenzione "a seguito dei casi positivi riscontrati in una classe del liceo Avogadro ha deciso di attuare la sorveglianza epidemiologica. Pertanto a partire da lunedi 5 ottobre per una settimana le classi svolgeranno la Didattica a distanza". Lo si legge in una comunicazione del liceo scientifico Amedeo Avogadro di Roma. In una comunicazione successiva firmata dal preside del liceo Stefania Senni, si fa appello al buonsenso."Nelle scuole -si legge- stiamo vivendo una situazione che ha dell’assurdo. Da un lato all’interno degli edifici scolastici, nelle classi mettiamo in atto il protocollo di sicurezza fra enormi difficoltà: spazi inadeguati, aule sottodimensionate, mancanza di banchi monoposto che forse arriveranno a fine ottobre; dall’altra, all’esterno delle scuole gli adolescenti si frequentano al chiuso e all’aperto (feste dei 18 anni, aperitivi ed altro) senza rispettare le regole di sicurezza e i contagi si moltiplicano. E’ una situazione insostenibile. Desidero fare un appello ai nostri ragazzi -dice la preside-, perché riflettano sul fatto che l’emergenza non è finita e che il loro comportamento in questo momento può fare la differenza. Dove è andato a finire il sentimento di solidarietà che caratterizza le giovani generazioni? E’ proprio così difficile rinunciare ad una festa per il bene della collettività?".(Rer)