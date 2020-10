Libia: milizia Leoni di Tajoura cacciano quelli di Daman da loro base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia libica, "Leoni di Tajoura", ha annunciato oggi, di aver preso il controllo del quartier generale della milizia "Daman" dopo aver espulso i suoi membri dalla regione di Tajoura, sobborgo di Tripoli. Entrambe le milizie erano state ufficialmente disciolte su ordine del ministero della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna) dopo gli scontri avvenuti la scorsa settimana. La milizia "Leoni di Tajoura" è riuscita ad avanzare e controllare il quartier generale della milizia "Daman", dopo aver chiesto aiuto alla milizia “Rahbat al-Daraa”, guidata da Bashir Khalaf Allah, soprannominato “al Baqara”. Circa una settimana fa sono scoppiati scontri con armi pesanti tra queste milizie con uno scambio di colpi di artiglieria tra le due parti nella regione di Bir al-Usta, a seguito di controversie tra gli elementi dei due battaglioni. Dopo lo scoppio degli scontri, il ministro della Difesa del Governo di Accordo Nazionale, colonnello Salah El-Din Al-Nimroush, ha ordinato lo scioglimento dei due battaglioni e il deferimento dei loro comandanti al procuratore militare per indagare sull'incidente. Al-Namroush ha detto che sono state date istruzioni di usare la forza contro le due parti in conflitto, se la sparatoria non si fosse fermata immediatamente. Di conseguenza, la "Brigata Daman" ha annunciato di rispettare gli ordini di Al-Namroush, cessando immediatamente il fuoco. Il battaglione ha indicato, su Facebook, che non era l'aggressore, ma piuttosto che è stato attaccato dai "Leoni di Tajoura". La "Brigata di sicurezza" di Tajoura ha dichiarato che il suo comandante, Ali Idridder, si è arreso alle forze del ministero dell'Interno, in ottemperanza alle istruzioni del ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale Al-Nimroush. (Lit)