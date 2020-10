Roma: Pedica (Pd), no a candidati calati dall'alto, sbrighiamoci a fare primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È arrivato il momento di accelerare sulle primarie. Per poter dimenticare presto il peggior sindaco della storia di Roma, il centrosinistra deve sbrigarsi a trovare un candidato sindaco forte che deve essere scelto da tutto il popolo di centrosinistra e non solo da una ristretta cerchia del Pd". Lo sostiene in una nota Stefano Pedica del Partito democratico. "Le primarie del centrosinistra, sono un appuntamento irrinunciabile - aggiunge-. Sento candidati che aspettano di essere indicati dal partito, sarebbe un errore che porterebbe a perdere come lo fu per Giachetti indicato da Renzi e punito perché appunto 'segnalato' dal segretario. ll candidato deve essere scelto dal nostro popolo. Deve essere una persona capace di cambiare la città e di stracciare un piano regolatore che ha solo regalato cemento a Roma e non altro. Mettiamoci la faccia e facciamo delle primarie che siano una vera sfida tra chi ama Roma e lavora da anni sul territorio. Solo così potremo essere credibili e battere una sindaca uscente e una destra pericolosa". (Com)