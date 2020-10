Nagorno-Karabakh: Turchia condanna bombardamenti a Ganja, “violano la Convenzione di Ginevra” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Baku hanno accusato in precedenza le forze armene di aver bombardato obiettivi civili a Ganja, seconda città del Paese, provocando la morte di un civile e il ferimento di altri quattro. L'Armenia, tramite il suo ministero della Difesa, ha da parte sua negato di aver effettuato attacchi missilistici contro obiettivi situati in Azerbaigian dal proprio territorio e ha accusato a sua volta Baku di aver bombardato obiettivi civili nella capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert. In precedenza le autorità dell’autoproclamata repubblica avevano dichiarato di aver attaccato obiettivi militari in Azerbaigian e di aver distrutto l’aeroporto militare di Ganja. (Tua)