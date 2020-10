Roma: traditi da gps di auto rubata, denunciati 3 ricettatori in autodemolitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un segnale Gps di un’auto rubata, ha portato i carabinieri direttamente nell’azienda di autodemolizione in via dell’Almone a Roma. Per questo i militari della stazione Roma IV Miglio Appio hanno denunciato per ricettazione l’amministratrice della società, una 63enne romana, e due dipendenti della stessa società, un 56enne e un 20enne romani. I militari, seguendo il segnale sono intervenuti per una verifica rinvenendo alcune componenti – portiere, parabrezza e parafanghi - di un furgone denunciato rubato dal proprietario, il primo ottobre presso la stazione carabinieri Roma Città Giardino. La successiva ispezione dei locali e delle aree di pertinenza della società ha permesso di rinvenire le parti, già smontate e pronte per la vendita illegale, di una seconda autovettura parzialmente cannibalizzata, risultata denunciata rubata il 25 settembre a Torvaianica. I carabinieri hanno sequestrato quanto rinvenuto e hanno identificato e denunciato i tre all'autorità giudiziaria.(Rer)