Frosinone: farmaco anabolizzante a Fiuggi, denunciato 61enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini fermati per controllo dai carabinieri a Fiuggi, sono stati trovati in possesso di una scatola contenente 70 pasticche di Oxandrolone, farmaco anabolizzante privo del marchio dell'agenzia nazionale italiana del farmaco, di conseguenza illegalmente introdotto in Italia ed illegalmente detenuto. Si tratta di un 61enne ed un 35enne entrambi residenti nella provincia di Salerno. La proprietà del farmaco è stata ricondotta al solo 61enne che è stato denunciato per ricettazione. (Rer)