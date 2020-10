Milano: De Corato e Bolognini a "Cleaning day", iniziativa importante, segnale di vero impegno civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori regionali alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, e alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, hanno partecipato, questa mattina a Milano, all'iniziativa "Cleaning day". "È un'importante manifestazione - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale - di impegno civico dei comitati del quartiere. Riappropriarsi del proprio territorio significa anche riportare decoro sui muri deturpati. Che segnano spesso il confine tra la legalità e l'illegalità. Molti studi sociologici hanno, infatti, evidenziato che nei quartieri degradati aumenta la delinquenza e l'insicurezza dei cittadini". "Il mio ringraziamento va, quindi, soprattutto ai cittadini presidenti a questa iniziativa e alle istituzioni del Municipio 4. In particolar modo - ha concluso - al presidente della Commissione Sicurezza, al presidente del Municipio e al Comitato Insubria Molise Varsavia". "Il 'Cleaning Day' di oggi - ha commento l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità - è stata un'iniziativa molto positiva e importante, perché realizzata 'dal basso'. È stata posta in essere dal Comitato spontaneo 'Abruzzi-Piccinini', dal Comitato di quartiere 'Insubria-Molise-Varsavia' e dal Comitato di quartiere 'Amici del parchetto Oreste del Buono'". "Si tratta di tre Comitati che - ha aggiunto - insieme ad Aler e al Municipio 4, hanno deciso di pulire e imbiancare i muri dell'immobile Aler in via degli Etruschi 9, coinvolgendo i residenti e i cittadini del quartiere. Tutti insieme, gli abitanti hanno reso più bello un angolo di Milano e hanno imparato ad amarlo di più". "La considero una bella dimostrazione di cittadinanza attiva - ha concluso - che ha spinto tutti i cittadini ad essere più attenti nei confronti del proprio quartiere e a vivere meglio la propria città". (Com)