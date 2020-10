Commercio: Pica (Fiepet), serve incontro con Zingaretti per nuove misure Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatta salva la necessità di garantire ai cittadini la necessaria sicurezza sanitaria come misure anti Covid, "siamo disponibili come associazione di categoria a interloquire, come già fatto nei mesi precedenti ad inizio pandemia, con le istituzioni a tutti i livelli". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Va segnalato che almeno nella Capitale, e ritengo anche in altre città d'arte -continua la nota-, la ripresa economica auspicata per i pubblici esercizi dopo la fine lockdown non c'è stata. Questo è un dato di fatto imprescindibile, è la cartina tornasole che ci ricorda che ogni misura che il Governo, la Regione Lazio e il Campidoglio, ognuno per le rispettive competenze, decideranno di intraprendere dovranno tenerne conto. Le piccole medie imprese romane e laziali risentono ancora della drammatica situazione sociale ed occupazionale dovuta al coronavirus. Vale per il comparto della ristorazione come per tutta la filiera agroalimentare. Domani - conclude Pica- trasmetteremo al presidente della Regione Lazio Zingaretti una lettera per chiedere richiesta formale d'incontro e aprire un tavolo che tenga conto sia della tutela della sicurezza sanitaria che del tessuto produttivo delle nostre aziende". (Com)