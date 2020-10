Bielorussia: Borrell, richiesta riduzione personale diplomatico di Polonia e Lituania mina dialogo con Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta avanzata dalle autorità di Minsk ai governi di Polonia e Lituania per ridurre il loro personale diplomatico in Bielorussia “mina ulteriormente il dialogo con le autorità bielorusse”. Lo ha dichiarato oggi l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, in una nota. "La richiesta delle autorità bielorusse è infondata e deplorevole. Va contro la logica del dialogo e isolerà ulteriormente le autorità di Minsk”, ha detto Borrell, secondo il quale i tentativi di "prendere di mira alcuni Stati membri dell'Ue non riusciranno a indebolire l'unità dell'Ue. L'Ue – prosegue la dichiarazione – continua a sostenere il diritto democratico del popolo bielorusso di eleggere il proprio presidente attraverso nuove elezioni libere ed eque, senza interferenze esterne”. Ieri il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatoly Glaz, ha definito “vincolante” la richiesta avanzata dalle autorità di Minsk ai governi di Polonia e Lituania per ridurre il loro personale diplomatico in Bielorussia. "La proposte espressa ieri dal ministero degli Esteri bielorusso sulla riduzione del personale diplomatico nelle ambasciate di Lituania e Polonia è vincolante”, ha detto Glaz, citato dall'agenzia di stampa statale “Belta”. In precedenza il ministero degli Esteri di Minsk aveva annunciato di aver raccomandato ai governi di Polonia e Lituania di ridurre la loro presenza diplomatica in Bielorussia entro il 9 ottobre, rispettivamente da 50 a 18 e da 25 a 14 dipendenti. Contestualmente, gli ambasciatori della Bielorussia a Varsavia e a Vilnius sono stati richiamati a Minsk per consultazioni a partire dal 5 ottobre. Lo ha dichiarato alla stampa Anatolij Glaz, portavoce del ministero degli Esteri bielorusso. Secondo quanto dichiarato dal portavoce, gli ambasciatori di Polonia e Lituania sono stati convocati al ministero degli Esteri "in considerazione dell'attività inequivocabilmente distruttiva da parte di questi paesi". (Beb)