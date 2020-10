Sanità: Gallera a Sala su vaccini, ritengo una vergogna fare campagna elettorale su salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei più fragili". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera, in un lungo messaggio su Facebook, in merito alle polemiche in corso tra Comune di Milano e Regione Lombardia sui vaccini antinfluenzali, rispondendo in particolare al primo cittadino del capoluogo lombardo che oggi ha dichiarato "da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo". L'assessore regionale al welfare ha poi definito "agghiacciante" che "il vicesindaco Scavuzzo e il sindaco Sala vogliono dare i vaccini ai dipendenti comunali sani sottraendoli agli anziani, ai malati di tumore e alle donne incinte e tutto questo per ottenere il loro consenso alle elezioni comunali dell’anno prossimo". Gallera ha inoltre precisato: "smascherata la mossa elettorale, il Sindaco Sala in evidente carenza di ossigeno e di argomenti oggi non ha trovato di meglio, per cercare di coprire la gaffe clamorosa, che insultare rozzamente e volgarmente il sottoscritto oltre a fare affermazioni totalmente prive di fondamento segno di una confusione mentale preoccupante". "Capisco che vedere crollare la propria immagine di uomo del fare e di successo sia molto doloroso, al punto di decidere di non ricandidarsi per paura di perdere le elezioni - ha scritto su Facebook Gallera - ma in momento ancora critico e delicato per la salute dei nostri concittadini sarebbe necessario una costruttiva collaborazione istituzionale tuttavia non la si può pretendere da chi nella vita non ha mai agito con 'spirito di servizio' ma solo per vanità e ambizione personale". (segue) (Com)