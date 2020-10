Sanità: Gallera a Sala su vaccini, ritengo una vergogna fare campagna elettorale su salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i medici di medicina generale sono stati coinvolti dalle Ats nella campagna vaccinale antinfluenzale e anzi, colgo l’occasione per ringraziarli per la disponibilità sia a vaccinare presso i propri studi, laddove ci siano le condizioni logistiche per farlo, oppure presso i locali individuati e messi a disposizioni dei Sindaci lombardi - ha continuato Gallera nel suo messaggio - Per quanto riguarda gli insulti al sottoscritto con grande umiltà rivendico orgogliosamente i tanti anni al servizio della mia città e della mia regione peraltro sempre grazie alla fiducia e al consenso di migliaia di milanesi e lombardi (ricordo a Sala che nel 2018 sono risultato il più votato di tutti i partiti a Milano). L’operato mio e di Regione Lombardia nella più grande pandemia dal dopoguerra che ha travolto la nostra regione quale prima area del mondo occidentale verrà giudicato dalla storia e dagli elettori quello che è certo è che questo momento drammatico ha fatto emergere l’assoluta evanescenza e inconsistenza del sindaco Sala che verrà ricordato per le magliette 'Milano non si ferma', per gli aperitivi sui navigli mentre si riempivano le terapie intensive e per aver mandato in ferie i vigli urbani durante il lockdown". (Com)