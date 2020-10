Germania: coronavirus, nuove proteste anti-Covid nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno protestato durante il fine settimana nella Germania meridionale contro le restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus. Lo ha affermato la polizia in una nota, secondo cui sono tra le 10.500 e le 11 mila le persone che hanno preso parte alle diverse manifestazioni iniziate ieri e proseguite oggi. Gli organizzatori delle proteste avevano inizialmente sperato di mobilitare più di 200 mila persone. In vista delle proteste, le autorità locali hanno imposto restrizioni tra cui il rispetto delle distanze per evitare ulteriori infezioni e hanno anche vietato l'uso della bandiera imperiale tedesca del Reich, un simbolo usato dai neonazisti e da altri gruppi di estrema destra come alternativa alla bandiera con la svastica, proibita dalla Costituzione. Durante le precedenti manifestazioni di protesta, che si sono tenute a Berlino alla fine di agosto, i manifestanti – alcuni dei quali con la bandiera del Reich – avevano preso d'assalto la scalinata del palazzo del Reichstag (la sede del Bundestag, il parlamento federale). (Geb)