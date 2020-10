Smog: Sardone (Lega), riattivare Area B a ottobre è schiaffo ai milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, dichiara in una nota: "L'idea del sindaco Sala sembra quella di riattivare Area B a metà ottobre: come al solito si fa tirare per la giacchetta da quella frangia di talebani del (finto) ambientalismo che da tempo ha dichiarato guerra aperta alle automobili. Riattivare la ztl che di fatto comprende tutta città sarebbe uno schiaffo ai milanesi, specie in un periodo di crisi come questo. A sinistra fanno un gran parlare di smog, polveri sottili e mobilità sostenibile, ma si tratta solo di slogan spot visto che Area B, come dimostrano i dati, non risolve il problema dell'inquinamento. L'unico beneficio previsto è quelle per le casse comunali". (Com)