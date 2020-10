Bolivia: presidenziali, economia e superamento della stagione di Morales nel primo confronto tra candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla presidenza della Bolivia si sono sfidati sabato sera nel primo confronto in vista delle elezioni del 18 ottobre. Un dibattito cui ha partecipato anche Luis Arce, ex ministro delle Finanze del governo di Evo Morales. Il candidato del Movimento per il socialismo (Mas), favorito nei sondaggi, non pare intenzionato partecipare a tutti gli incontri, rischiando di rendere evidenti le frizioni nel composito fronte delle forze che - all'unanimità - auspicano la fine della lunga stagione del "neo socialismo". Ad oggi, contrariamente a quanto veniva da più parti pronosticato, le forze conservatrici non hanno trovato l'intesa su un candidato unico, neanche dopo la rinuncia alla corsa da parte della presidente "ad interim", Jeanine Anez, mossa rivendicata proprio per compattare il fronte anti-Morales. (segue) (Brb)