Bolivia: presidenziali, economia e superamento della stagione di Morales nel primo confronto tra candidati (2)

- Su tutti, in un dibattito senza frizioni polemiche, hanno dominato i temi del rilancio dell'economia e della lotta al nuovo coronavirus, ma non sono mancate proposte originali e invettive sui generis. Arce, protagonista di una lunga fase di crescita economica, ha ricordato che il paese aveva affrontato la "dura" crisi del 2009, tornando ad accelerare a livelli inediti nella regione. Segno che avrebbe avuto i numeri per reggere all'impatto dell'emergenza sanitaria, casua di un "aumento a dismisura" dei livelli di disoccupazione. "È cresciuta la povertà, il popolo ha fame e questo ci fa male", ha detto Arce promettendo misure di welfare in attesa che nuova iniezione di capitale possa riattivare la domanda interna. (segue) (Brb)