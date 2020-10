Bolivia: presidenziali, economia e superamento della stagione di Morales nel primo confronto tra candidati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato di Comunità cittadina (Cc), l'ex presidente Carlos Mesa, ha parlato della necessità di "iniettare oltre sei miliardi di dollari nell'economia nazionale per ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerta, alludendo alle distorsioni del mercato operate dal sistema "bolivariano". Mesa, secondo nei sondaggi, ha anche parlato della necessità di mettere fine "all'ipercentralismo" del governo per liberare le autonomie del paese. Ha generato polemica il fatto che il video di presentazione della candidatura di Mesa, trasmesso a inizio dibattito, fosse privo di audio. Gli organizzatori, prima di chiedere pubblicamente scusa al candidato, hanno assicurato che così era stato inviato dal suo staff di campagna. Jorge "Tuto" Quiroga, altro nome di peso nella contesa, ha rilanciato aumentando a otto miliardi di dollari la quota di denaro da immettere nel tessuto dell'economia per renderla più solida. (segue) (Brb)