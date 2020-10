Bolivia: presidenziali, economia e superamento della stagione di Morales nel primo confronto tra candidati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader civico Luis Fernando Camancho, ha usato quasi tutto il tempo della sua presentazione in silenzio, in omaggio "ai caduti della democrazia", rimandando alle persone coinvolte nei convulsi giorni delle rivolte seguite alle dimissioni di Morales, lo scorso autunno. Qualche sorriso lo ha strappato Feliciano Mamani, del Partito di azione nazionale boliviano (Pan-Bol), che è ricorso a un gioco di parole per rivendicare la propria capciatà di assumere incarichi di potere: "sono e sarò sempre Mamani ma non 'mamon'", aggettivo solitamente regalato a persone di cui si ha molta poca stima. Non meno sorprendente la presentazione di Chi Hyun Chung, candidato di origini sudcoreane, che ha condensato il suo appello agli elettori intonando un innno cristiano dal titolo "Siccome Lui vive, domani trionferò". IN serata di oggi è atteso un nuovo dibattito, questa volta - salvo sorprese - senza la presenza di Arce. (segue) (Brb)