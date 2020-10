Libia: Williams (Unsmil) sottolinea necessità di fermare il flusso di mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rappresentante ad interim della missione Onu in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, ha sottolineato la necessità di fermare il flusso di mercenari stranieri in Libia, esprimendo il suo ottimismo per la riduzione delle violazioni dell'embargo sulle armi nel Paese. In un'intervista al quotidiano "Al-Sharq Al-Awsat", Williams ha accolto con favore i colloqui diretti sulla sicurezza e militari tra le delegazioni libiche, che sono stati ospitati dalla città di Hurghada in Egitto, considerandoli uno sviluppo positivo nell'ambito della sicurezza militare. Il diplomatico ritiene che la maggior parte dei partiti libici sia oggi più che mai convinta che la soluzione in Libia debba essere politica, e che tutti gli altri mezzi non abbiano trovato alcuna utilità. Williams ha indicato che le violazioni dell'embargo sulle armi in Libia continuano, ma negli ultimi tempi sono diminuite.(Lit)