Torino: all'Università la presentazione del progetto "AI4EI Artificial Intelligence for European Integration"

- Martedì 6 ottobre, alle ore 09, presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale (Via Verdi 9, Torino), il professor Umberto Morelli, docente del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino e Direttore del Centro di Eccellenza Juan Monnet, il Professor Guido Boella, Direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e Matteo Fornara del Join Research Centre della Commissione Europea, presenteranno il progetto AI4EI – Artificial Intelligence for European Integration, sviluppato dal Centro di Eccellenza Jean Monnet del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Durante la giornata docenti, ricercatori ed esperti analizzeranno in chiave multidisciplinare i problemi sollevati dall’intelligenza artificiale (IA) rispetto ai valori promossi dall’Unione Europea, l'integrazione, la democrazia, lo stato di diritto, l’etica e i diritti umani, senza trascurare gli effetti sul multilinguismo, l’informazione, la comunicazione politica e la cyberdefence. (Rpi)