Regione: martedì Zingaretti presenta V rapporto "Mafie nel Lazio"

- Martedì 6 ottobre in via Roccabernarda 8 alle ore 12.00 il Presidente della Regione Nicola Zingaretti presenterà il V Rapporto "Mafie nel Lazio". Interverranno il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi, il Capo centro della Dia di Roma colonnello Francesco Gosciu e il presidente dell'osservatorio per la sicurezza e la legalità Gianpiero Cioffredi. "Il Rapporto "Mafie nel Lazio", arrivato alla quinta edizione - Si legge in una nota della Regione Lazio-, è il resoconto rigoroso e documentato, delle principali inchieste giudiziarie sulle organizzazioni della criminalità organizzata presenti nella regione. Questa edizione è relativa alle inchieste giudiziarie dell'anno 2019. La sua lettura offre un quadro d'insieme per un'analisi sulla penetrazione della criminalità organizzata. Per questa sua funzione conoscitiva e per gli spunti di riflessione, il Rapporto rappresenta uno strumento istituzionale fondamentale della battaglia comune verso la legalità e la giustizia sociale. La presentazione del Rapporto avverrà nel cortile della villa sequestrata il 16 giugno scorso al clan Casamonica che presto diventerà una casa famiglia per minori. Per le ragioni dovute al rispetto delle norme anti Covid l'ingresso sarà riservato ai rappresentanti della Forze di Polizia e della Stampa". (Com)