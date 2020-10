Spagna: vicepremier Calvo, su pandemia comunità Madrid usa "gioco della politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo "non capisce" come di fronte alla pandemia del coronavirus la comunità di Madrid "usi il gioco della politica soprattutto nei luoghi dove la pandemia infuria" come nella capitale. Lo ha affermato oggi la vicepremier Carmen Calvo, aggiungendo che questo rende "molto difficile" coordinarsi ed aiutare la regione. Per l'esecutivo, ha sottolineato Calvo, l'obbligo principale di tutte le istituzioni è quello di "salvare vite umane e proteggere la salute" in quanto senza salute "non c'è economia né ci sarà un futuro da ricostruire e far crescere". Il 30 settembre scorso nella comunità di Madrid sono entrare in vigore le nuove misure restrittive imposte dal ministero della Salute per tentare di contenere la seconda ondata di contagi della pandemia del coronavirus con il confinamento perimetrale di 10 città della comunità di Madrid, compresa la capitale, e nuove restrizioni per alcune attività commerciali. Le località interessate sono quelle che soddisfano tre criteri in base a quali scatterà il confinamento: un'incidenza cumulativa di oltre 500 casi per 100 mila abitanti nelle ultime due settimane, oltre il 10 per cento di casi positivi nei test Pcr ed un tasso di occupazione di oltre il 35 per cento nelle unità di terapia intensiva negli ospedali della zona. Il governo regionale, tuttavia, ha presentato un ricorso amministrativo al Tribunale nazionale considerandole "ingiuste", "arbitrarie" con il rischio di creare "caos tra i cittadini".(Spm)